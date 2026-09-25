Biasin sottolinea: "C'è una differenza tra il Milan e le tre squadre che gli stanno sopra"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla rosa del Milan a disposizione di Ruben Amorim.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla rosa del Milan a disposizione di Ruben Amorim: "Al netto delle scelte di Amorim - sicuramente con il Benfica ha sbagliato a mettere quella formazione, ce ne siamo accorti, però i punti li ha fatti - alla ripresa arrivano nove partite in un mese. Nove, e vale per tutte le squadre.

Ma stiamo parlando del Milan: nove partite in un mese. E lì cosa viene fuori? Viene fuori la forza non di una squadra, ma della rosa di una squadra. Cioè non contano solo gli 11, ma valgono i 22, 23, 24 giocatori. È l'altra cosa che mi preoccupa, perché oltre i 13-14 giocatori la situazione cambia. Quella mi sembra la differenza che c'è tra il Milan e le tre o quattro squadre che invece, nella rosa, in questo momento mi sembra possano avere una profondità maggiore. Lì, secondo me, l'allenatore dovrà essere molto bravo a gestire quei giocatori che non sono vicini al titolare, perché il Milan, per me, in alcuni ruoli non ha un'alternativa che sia all'altezza di chi parte dall'inizio".

IL CALENDARIO DEL MILAN AD OTTOBRE 2026

Domenica 11 ottobre ore 18 Sassuolo-Milan

Giovedì 15 ottobre Europa League Salisburgo-Milan ore 18.45

Domenica 18 ottobre ore 18 Milan-Atalanta

Giovedì 22 ottobre Bournemouth-Milan ore 21

Domenica 25 ottobre Udinese-Milan 20.45

Mercoledì 28 ottobre Milan-Bologna ore 20.45

Sabato 31 ottobre Milan-Inter ore 20.45