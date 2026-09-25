Nigeria-Madagascar 2-1, Chukwueze in campo per un'ora

Buona prova di Chukwueze con la Nigeria

Samu Chukwueze ha giocato per 61 minuti nel match tra Nigeria e Madagascar valido per le qualificazioni all'African Nations Cup.

L'esterno del Milan non ha segnato o fatto assist, ma è stato comunque molto presente in fase offensiva: è stato il calciatore che ha creato più occasioni da gol (5) e che ha effettuato più dribbiling (3).