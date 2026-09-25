Malpensa intitolata a Silvio Berlusconi. Galliani: "Grande gioia e orgoglio. Era un uomo che guardava sempre oltre"

Adriano Galliani ha ricordato Silvio Berlusconi al quale è stato intitolato oggi l'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa

Oggi si è tenuta la cerimonia ufficiale dell'intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa. Presente ovviamente anche Adriano Galliani, con il quale ha fatto grande il Milan nei 31 anni in cui è stato proprietario. L'ex ad rossonero ha pubblicato questo messaggio su Instagram:

"Il fatto che l’aeroporto di Malpensa oggi porti il nome di Silvio Berlusconi ci riempie di gioia, oltre che di orgoglio. Non è solo un riconoscimento a chi ha guidato l’Italia per anni, è un modo per ricordare tutto quello che Silvio Berlusconi rappresenta per questo Paese. Per un uomo come lui, che ha sempre pensato in grande, questo è un tributo importante: non un ricordo statico, ma qualcosa di vivo, laborioso, creativo. Esattamente come il suo lascito, non solo politico ma imprenditoriale e culturale. Un’eredità in evoluzione, che resiste al tempo, e che parla di un’Italia più aperta e più moderna. Berlusconi ha vissuto sempre con grande energia, con la capacità di non arrendersi mai, di credere in qualcosa anche quando tutti gli altri avevano dei dubbi. Malpensa che oggi porta il suo nome racconta bene chi era: un uomo che guardava sempre oltre".