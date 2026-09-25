Guidi: "L'ultima gara ha rivelato ad Amorim una verità facilmente intuibile: c’è un Milan con e senza Pulisic"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla certezza Pulisic per il Milan di Ruben Amorim.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla certezza Christian Pulisic, attaccante americano classe 1998, per il Milan di Ruben Amorim: "La prima da titolare di Christian Pulisic ha rivelato all’allenatore rossonero Ruben Amorim una verità facilmente intuibile: c’è un Milan con e un Milan senza lo statunitense. Nessuno degli altri giocatori della rosa ha le caratteristiche per dare alla trequarti quella dose di imprevedibilità garantita da Chris. Prova ne è l’azione del primo gol: Pulisic attacca la profondità, riceve il lancio millimetrico di Pavlovic con uno stop magnifico e di controbalzo prende sul tempo Falcone in uscita. Punto primo: gli altri trequartisti - da Loftus-Cheek a Saelemaekers, da Hutchinson a Cisse - non hanno la capacità di inserimento di Capitan America.

Punto secondo: sebbene Christian non segnasse con il Milan da 266 giorni, a livello realizzativo resta diversi gradini sopra ai pari ruolo al servizio di Amorim. Punto terzo: Pulisic sa fare bene tante cose, dai tagli a spaccare la difesa avversaria al gioco di sponda, come sull’azione del 2-0 di Rabiot, cui partecipa scatenando la corsa del francese con un pregevole tocco di prima. Ecco, il Milan di Amorim difficilmente potrà prescindere dall’americano in futuro, turnover permettendo".