Maignan e Rabiot in campo tutta la gara nella prima vittoria di Zidane con la Francia
Buona la prima della nuova Francia del CT Zinedine Zidane. La formazione transalpina ha vinto per 0-1 sul difficile campo di Kocaeli, in casa della Turchia di Vincenzo Montella. A decidere un gol a inizio ripresa di Kylian Mbappè che poi ha dovuto abbandonare il campo per un problema di natura fisica. Titolari e sul terreno di gioco per tutta la durata della gara i due rossoneri: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot, per l'occasione schierato come mezzala di un 4-3-3.
FRANCIA, I PROSSIMI IMPEGNI DI MAIGNAN E RABIOT
Di seguito il calendario delle prossime tre gare della sosta per la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot, in campo anche contro l'Italia:
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
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