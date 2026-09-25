Maignan e Rabiot in campo tutta la gara nella prima vittoria di Zidane con la Francia

Maignan e Rabiot in campo tutta la gara nella prima vittoria di Zidane con la FranciaMilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Francesco Finulli
Mike Maignan e Adrien Rabiot hanno giocato tutta la partita nella prima vittoria di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia

Buona la prima della nuova Francia del CT Zinedine Zidane. La formazione transalpina ha vinto per 0-1 sul difficile campo di Kocaeli, in casa della Turchia di Vincenzo Montella. A decidere un gol a inizio ripresa di Kylian Mbappè che poi ha dovuto abbandonare il campo per un problema di natura fisica. Titolari e sul terreno di gioco per tutta la durata della gara i due rossoneri: il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot, per l'occasione schierato come mezzala di un 4-3-3.

FRANCIA, I PROSSIMI IMPEGNI DI MAIGNAN E RABIOT

Di seguito il calendario delle prossime tre gare della sosta per la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot, in campo anche contro l'Italia:

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League