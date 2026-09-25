Il ct della Repubblica Ceca elogia Modric: "È incredibile, è un esempio per tutti. Spero continui a giocare il più a lungo possibile"

In vista di Repubblica Ceca-Croazia, il ct dei cechi è intervenuto in conferenza stampa e ha speso bellissime parole per Luka Modric

Santi Denia, nuovo ct della Repubblica Ceca, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani sera a Praga contro la Croazia di Luka Modric. Il tecnico spagnolo ha parlato anche del centrocampista del Milan come riporta Sportske novosti: "Modric è un nome importante non solo per il calcio croato, ma anche per quello mondiale. E' un simbolo meraviglioso di grande volontà e un esempio di come dovrebbe essere un buon giocatore. Dobbiamo prendere il suo modello di gioco come esempio.

Se ci siamo mai incontrati? No, non ci siamo mai incontrati. Ho giocato contro la Croazia Under 17, Under 19 e Under 21, quando allenavo la Spagna. Hanno giocatori molto interessati al calcio tecnico e al gioco in generale, ci aspetta una partita difficile. Luka Modric è incredibile. È una gioia seguirlo e guardarlo giocare, è fantastico per i giocatori più giovani poterlo conoscere, spero che continui a giocare il più a lungo possibile".