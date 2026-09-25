MN - Ravezzani: "Il giorno in cui Ramos si sveglierà, il Milan farà grandi cose"

Fabio Ravezzani ha commentato i punti di forza e i punti di debolezza del Milan di Amorim in queste prime uscite stagionali

Era lecito aspettarsi che il Milan non sarebbe stato una macchina perfetta in questo avvio di campionato, all'inizio di un nuovo ciclo in totale contrapposizione e rottura con quello precedente rappresentato da Max Allegri. E infatti in queste prime uscite la formazione di Ruben Amorim ha mostrato aspetti positivi e altri negativi. Ha provato a tracciarli tutti Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia nella sua intervista esclusiva con MilanNews.it di cui qui riportiamo un estratto.

IL GIORNO IN CUI SI SVEGLIERÀ RAMOS, IL MILAN FARÀ GRANDI COSE

Il commento di Fabio Ravezzani su cosa ha funzionato e cosa no del Milan: “I punti di maggior forza secondo me sono stati il gioco sulle fasce, nel senso che lì è dove il Milan grazie a Moreira, grazie a Chukwueze, ha trovato il meglio della sua produzione calcistica. Subito dopo c’è la difesa che mi è sembrata comunque una difesa che ha retto, ha preso un numero di gol ragionevole e a volte anche inferiori rispetto a quanto ha subito perché in certe partite, essenzialmente con la Juventus e anche con la Lazio, ha subito veramente tanto. Il punto debole ovviamente l'attacco, manca il centravanti e questo è quello che alla fine determinerà le sorti del Milan in questa stagione. Il giorno in cui si sveglierà, ammesso che si svegli, Gonçalo Ramos, allora vedremo un Milan davvero in grado di fare grandi cose”