MN - Ravezzani: "Amorim si è reso conto che certi giocatori sono indispensabili"

Il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulle scelte di formazione da parte di Ruben Amorim

In questo primo scampolo di stagione si è discusso molto delle scelte di formazione di Ruben Amorim. Il tecnico rossonero ha spesso lasciato fuori giocatori che l'opinione pubblica generale si aspettava in campo, come ad esempio Pulisic e Moreira contro il Benfica pochi giorni dopo aver cambiato il Milan all'Olimpico contro la Lazio. Sul tema è intervenuto il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

AMORIM SI È RESO CONTO CHE CERTI GIOCATORI SONO INDISPENSABILI

Il commento di Fabio Ravezzani su idee e scelte di Ruben Amorim: "Per me Amorim è troppo concentrato su se stesso e devo dire anche giustamente convinto delle sue idee per metterle in discussione: non mi sembra che lui abbia fatto un passo indietro, probabilmente si è reso conto che certi giocatori erano indispensabili. Forse li aveva un po' sacrificati al modulo mantenendo lo schieramento, le sue idee. Ha cambiato qualche interprete perché oggettivamente era chiaro che giocatori come Saelemaekers e Pulisic non potessero stare fuori, li ha messi dentro e si è accorto che la qualità non deriva solo dalle idee e dal modulo, ma anche dai piedi dei giocatori. Ma poi, per esempio, su Estupinan lui non ha cambiato idea, se lei facesse questa domanda ad Amorim probabilmente lui direbbe che non ha cambiato per niente”