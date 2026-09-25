Bulgaria U21, un tempo in campo per il rossonero Vladimirov

Bulgaria U21, un tempo in campo per il rossonero VladimirovMilanNews.it
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 21:00News
di Francesco Finulli
Il difensore rossonero Valeri Vladimirov è entrato all'intervallo della partita tra Bulgaria U21 e i pari età del Portogallo

Nel pomeriggio di oggi è sceso in campo anche un giovane rossonero come Valeri Vladimirov, difensore bulgaro classe 2008 che è inserito nella prima squadra del Milan dopo aver ben figurato durante l'estate ma che fino a questo momento ha giocato solamente in Serie D con Milan Futuro. Il giovane calciatore milanista ha disputato tutto il secondo tempo della partita che la Bulgaria U21 ha vinto per 2-1 contro i pari età del Portogallo: tre punti arrivati al minuto 91 che mantengono vive le speranze di qualificazione a Euro U21 2027.

BULGARIA U21, I PROSSIMI IMPEGNI DI VLADIMIROV

Questi i prossimi due impegni della Bulgaria U21 di Vladimirov che chiuderanno il girone di qualificazione:

Cechia-Bulgaria, mercoledì 30 settembre ore 19.00, Hradec Králové - Qualificazioni Europeo Under 21

Bulgaria-Scozia, martedì 6 ottobre ore 19.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21