USA-Perù, Musah titolare con la maglia numero 10

Musah torna ad essere titolare con gli USA. Contro il Perù indosserà la maglia numero 10

È un periodo decisamente positivo per Yunus Musah. Dopo un anno di prestito all'Atalanta molto altalenante il centrocampista classe 2002 è tornato a Milanello con la valigia già in mano, ma Ruben Amorim gliel'ha fatta disfare: con il nuovo allenatore Musah ha ritrovato tempo di gioco, continuità e qualche giocata interessante. Restano gli alti e bassi, ma sembra che Amorim abbia tanta fiducia nei suoi confronti.

Le performance di inizio stagione col Milan gli hanno fatto riconquistare anche la nazionale: stasera parte titolare nella sfida amichevole contro il Perù ed indosserà anche la maglia numero 10.