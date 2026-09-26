Govou celebra Maignan: “È tornato all’apice del suo livello, ha fatto parate decisive”

Govou, ex Lione, ha commentato in un’intervista a l’Equipe la prestazione di Mike Maignan contro la Turchia, partita vinta dai francesi per 1-0.

Ieri sera la Francia del nuovo ct Zinedine Zidane ha battuto di misura i prossimi avversari dell'Italia, la Turchia. Nonostante l'esordio vincente, Zidane avrà da fare i conti con l'infortunio di Kyliane Mbappè che non sarà disponibile per circa due settimane. Tra le note più positive della serata poi, c'è sicuramente la grande prestazione del portiere rossonero Mike Maignan.

A rubare l'occhio sono state due/tre parate decisive che hanno mantenuto il vantaggio de Les Bleus e la porta inviolata. Intervistato dal quotidiano francese l'Equipe, l'ex Lione Govou ha parlato così della prestazione del numero 16 rossonero: "Innanzitutto, abbiamo visto Mike Maignan tornare al suo meglio, capace di parate decisive, e questo è molto importante",