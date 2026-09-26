Moreira: "Fiero di questa prima da titolare con i Red Devils"

Moreira: "Fiero di questa prima da titolare con i Red Devils"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:48News
di Manuel Del Vecchio
Diego Moreira si gode la prima da titolare - con vittoria - con il Belgio

Quella di ieri sera è stata una partita speciale per Diego Moreira, in uno stadio che qualche giorno fa gli ha visto segnare una doppietta strepitosa col Milan. Belgio-Italia è stata la prima dell'esterno da titolare con la nazionale maggiore, condita da una prestazione positiva nella netta vittoria per 2-0 contro gli Azzurri. Moreira ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Fiero di questa prima da titolare con i Red Devils.

Una grande vittoria di squadra per rendere questo momento ancora più speciale. Grazie ai tifosi per il loro sostegno".