Moreira: "Fiero di questa prima da titolare con i Red Devils"
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Diego Moreira si gode la prima da titolare - con vittoria - con il Belgio
Quella di ieri sera è stata una partita speciale per Diego Moreira, in uno stadio che qualche giorno fa gli ha visto segnare una doppietta strepitosa col Milan. Belgio-Italia è stata la prima dell'esterno da titolare con la nazionale maggiore, condita da una prestazione positiva nella netta vittoria per 2-0 contro gli Azzurri. Moreira ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Fiero di questa prima da titolare con i Red Devils.
Una grande vittoria di squadra per rendere questo momento ancora più speciale. Grazie ai tifosi per il loro sostegno".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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