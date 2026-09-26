MN - Iwelumo (ex Brighton) domanda: “Perché Estupinian non lo hanno ceduto al Villa, Amorim doveva conoscerlo già”

L’ex leggenda del Brighton è stato intervistato in esclusiva dal giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Intervistato in esclusiva dal giornalista Alessandro Schiavone, la leggenda scozzese del Brighton & Hove Albion Chris Iwelumo che in carriera ha vestito anche le maglie di Watford, Wolverhampton e Charlton ed è stato internazionale con la Scozia, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue parole

Milan e Aston Villa avevano già trovato un accordo verbale per lui. Ma poi è arrivato Amorim e ha messo in stand-by a questa trattativa perché prima voleva valutarlo… Ma per un giocatore è dura se sa che un allenatore ha dei dubbi su di lui… e poi alla fine decide di rimetterlo sul mercato. Nel frattempo, quando il Milan era pronto a dare il via libera al trasferimento, i vincitori dell’Europa League avevano già acquistato Ruggeri dall’Atletico Madrid. Ma Estupinan non è stupido: sa di non essere voluto.

“Ma perché Amorim ha fermato il trasferimento all’Aston Villa? Ditemi perché? Ma lasciatelo andare, lasciatelo andare! Perché voleva vederlo? Dovrebbe conoscere il giocatore e aver fatto le sue ricerche su di lui prima di valutarlo in allenamento! Un allenatore di una squadra di calcio dovrebbe informarsi su come è fatto un giocatore e su cosa può portargli. Parlare con le persone, parlare con i tifosi…”