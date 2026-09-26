Nazionali, le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Croazia: Modric titolare

Nazionali, le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Croazia: Modric titolareMilanNews.it
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Oggi alle 20:24News
di Andrea La Manna
Le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Croazia: Luka Modric titolare

Questa sera continua la UEFA Nations League, competizione tra nazionali che ha visto ieri sera gli azzurri perdere allo stadio Olimpico contro il Belgio di Van Bommel. Tra le dieci partite della serata, sarà protagonista anche la Croazia del rossonero Luka Modric, non al top negli ultimi giorni a causa di qualche linea di febbre. Di seguito le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Croazia. 

REPUBBLICA CECA - CROAZIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI 

REPUBBLICA CECA (4-3-3) - Hornicek- Coufal - Hranac - Chaloupek - Slama - Cerv - Sulc - Sadilek - Karabec - Hlozek - Ambros All. Denia

CROAZIA (4-2-3-1) - Livakovic - Stanisic - Gvardiol - Vuskovic - Kovacic - Modric (C) - Perisic - Ivanovic - Sucic - Matanovic - Luka Sucic All. Bilic