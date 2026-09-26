Lukebakio, dopo il gol al Milan arriva il gol all’Italia: “Io come Robben? Ci vuole rispetto”

Lukebakio, esterno del Benfica e del Belgio, ha commentato il paragone che gli è stato fatto con Arjen Robben per i suoi gol a giro sul secondo palo.

Dodi Lukebakio si è preso tutta la scena nel giro di pochi giorni. Protagonista in Italia prima con il gol ai rossoneri nella prima partita di Europa League, gol che ha aperto le marcature per i Luisitani che poi batteranno 2-0 la squdra di Amorim, e ieri anche contro la nazionale, allo Stadio Olimpico di Roma, dove ha segnato il gol del 2-0 che ha chiuso i conti per i Diavoli Rossi.

La stampa belga questa mattina, sulle ali dell'entusiasmo, ha paragonato il gol contro gli azzurri, identico a quello fatto contro il Milan, a quei gol che era solito fare il fenomeno Arjen Robben. Palla sulla destra, dribbling ad accentrarsi e tiro a giro sul palo lontano, imprendibile per qualsiasi portiere. In merito a questo paragone, così si è espresso l'esterno del Benfica: "Non sono affatto Arjen Robben. Bisogna rispettare quel giocatore, perché è stato un fuoriclasse. Cerco di essere me stesso e, onestamente, sono felice di poter fare lo stesso di un grande giocatore".