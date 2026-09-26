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Croazia, Modric recuperato: è in campo con i compagni per la pitch inspection

Croazia, Modric recuperato: è in campo con i compagni per la pitch inspection
Oggi alle 19:23News
di Manuel Del Vecchio
Modric insieme alla squadra per la classica pitch inspection prima della gara di Nations League contro la Repubblica Ceca

Iniziano i preparativi all'Eden Arena di Praga: stasera, ore 20.45, si gioca Repubblica Ceca-Croazia, valida per la prima giornata del gruppo C di Nations League. Nei giorni scorsi è stata in dubbio la presenza di Luka Modric, che ha anche saltato la conferenza stampa pre partita, con il croato che era alle prese con un attacco febbrile.

Il centrocampista del Milan in questi istanti è regolarmente in campo col resto della squadra per la consueta pitch inspection: vedremo se sarà o meno titolare.