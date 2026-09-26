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Croazia, Modric recuperato: è in campo con i compagni per la pitch inspection
Modric insieme alla squadra per la classica pitch inspection prima della gara di Nations League contro la Repubblica Ceca
Iniziano i preparativi all'Eden Arena di Praga: stasera, ore 20.45, si gioca Repubblica Ceca-Croazia, valida per la prima giornata del gruppo C di Nations League. Nei giorni scorsi è stata in dubbio la presenza di Luka Modric, che ha anche saltato la conferenza stampa pre partita, con il croato che era alle prese con un attacco febbrile.
Il centrocampista del Milan in questi istanti è regolarmente in campo col resto della squadra per la consueta pitch inspection: vedremo se sarà o meno titolare.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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