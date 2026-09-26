Ravezzani onesto: “Sorpreso dall’Italia? No, è lo specchio dei dirigenti e dei giocatori mediocri”

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta la pessima partita giocata e persa dall’Italia per 2-0 contro il Belgio.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta dell'Italia per 2-0 contro il Belgio. Queste le sue parole.

"C'è da stupirsi per questo disastro in questo avvio di Nations League dell'Italia? Purtroppo no, perché è il frutto di una congiuntura sfavorevole che riguarda sia i dirigenti sia i calciatori. I calciatori, diciamo la verità, sono mediocri, sono scadenti. Abbiamo visto Mancini che ha provato a tirar fuori dal cilindro un coniglio che però non c'era e quindi c'è stato il tentativo di mettere Romano improvvisamente al centro della squadra. Con tutto rispetto, un calciatore che sta facendo bene nel Cagliari, ma che deve ancora mangiarne di pagnotte prima di poter essere considerato il centro di una squadra così importante come deve essere nazionale azzurra"