MN - Brambati su Ramos: “Può fare 15/20 gol, ma Amorim deve metterlo in condizione”

MN - Brambati su Ramos: “Può fare 15/20 gol, ma Amorim deve metterlo in condizione”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:48News
di Andrea La Manna
In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ecco le parole di Massimo Brambati noto opinionista sportivo e procuratore sportivo

In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, Massimo Brambati, noto opinionista sportivo e procuratore sportivo è intervenuto così in merito ai temi legati alla stretta attualità del mondo rossonero. Ecco l'intervista integrale:

E su Gonçalo Ramos? Ultimamente è stato criticato...

"Ramos è un attaccante importante, però deve essere più concreto e riempire più l'area di rigore. Infatti credo che Amorim debba lavorare tanto su questo aspetto, deve metterlo in condizione di far gol. Per me può farne 15|20, ma deve cambiare modo di stare in area".