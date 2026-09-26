MN - Brambati su Ramos: “Può fare 15/20 gol, ma Amorim deve metterlo in condizione”
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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ecco le parole di Massimo Brambati noto opinionista sportivo e procuratore sportivo
In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, Massimo Brambati, noto opinionista sportivo e procuratore sportivo è intervenuto così in merito ai temi legati alla stretta attualità del mondo rossonero. Ecco l'intervista integrale:
E su Gonçalo Ramos? Ultimamente è stato criticato...
"Ramos è un attaccante importante, però deve essere più concreto e riempire più l'area di rigore. Infatti credo che Amorim debba lavorare tanto su questo aspetto, deve metterlo in condizione di far gol. Per me può farne 15|20, ma deve cambiare modo di stare in area".
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