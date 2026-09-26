Nations League, il programma delle partite di oggi: occhi puntati su Inghilterra-Spagna
MilanNews.it
Tutte le partite della UEFA Nations League in programma oggi
Continua la prima giornata della UEFA Nations League con altre dieci partite in programma. Di seguito tutti i match in programma.
UEFA NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI 26 SETTEMBRE
Slovenia - Scozia 0-0
San Marino - Finlandia (In corso)
Isole faroe - Kazakistan (In corso)
Bulgaria - Lussemburgo (In corso)
Islanda - Estonia ore 20:45
Repubblica Ceca - Croazia Ore 20:45
Inghilterra - Spagna ore 20:45
Macedonia del Nord - Svizzera ore 20:45
Albania - Bielorussia ore 20:45
Slovacchia - Moldava ore 20:45
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