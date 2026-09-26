Nations League, il programma delle partite di oggi: occhi puntati su Inghilterra-Spagna

Nations League, il programma delle partite di oggi: occhi puntati su Inghilterra-SpagnaMilanNews.it
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Oggi alle 18:36News
di Andrea La Manna
Tutte le partite della UEFA Nations League in programma oggi

Continua la prima giornata della UEFA Nations League con altre dieci partite in programma. Di seguito tutti i match in programma.

UEFA NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI 26 SETTEMBRE 

Slovenia - Scozia 0-0

San Marino - Finlandia (In corso)

Isole faroe - Kazakistan (In corso)

Bulgaria - Lussemburgo (In corso)

Islanda - Estonia ore 20:45

Repubblica Ceca - Croazia Ore 20:45 

Inghilterra - Spagna ore 20:45

Macedonia del Nord - Svizzera ore 20:45

Albania - Bielorussia ore 20:45

Slovacchia - Moldava ore 20:45