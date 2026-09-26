Ravezzani duro: “Italia-Belgio un massacro, un’umiliazione. Mancini mi lascia molto perplesso”
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta dell'Italia per 2-0 contro il Belgio. Queste le sue parole.
"È stato un massacro, è stato peggio di un massacro. È stata una partita umiliante quella che ha visto l'Italia soccombere contro il Belgio. Ci sono dei numeri devastanti per noi. Pensate che l'Italia non perdeva a Roma dal 2013. Ci sono voluti 13 anni per tornare a perdere in una partita ufficiale, l'unica partita ufficiale disputata dopo il disastro co la Bosnia. Allora era stato in panchina Gattuso, adesso c'è Mancini. Una scelta che ha lasciato sempre molto perplessi, soprattutto perché Mancini, diciamo la verità, da quando ha abbandonato l'Italia, dall'oggi al domani, era l'agosto del 2023, cioè 3 anni fa, ha collezionato una serie di disastri alla guida dell'Arabia Saudita e salvo poi essere ignorato praticamente da tutti i grandi club".
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