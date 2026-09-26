Roberto Carlos shock: “Delle persone mi hanno svuotato il conto in banca, ho perso il 99% di quello che avevo”

Roberto Carlos racconta un aneddoto accadutogli a fine carriera che lo ha segnato pesantemente.

Roberto Carlos, uno dei terzini più forti della storia del calcio, nel post carriera ha vissuto dei momenti molto difficili a livello personale che lo hanno segnato ampiamente. Nel corso di un'intervista rilasciata al Portugal Football Summit, la stella brasiliana ha raccontato quanto gli è successo e ha lanciato un messaggio ai giovani. Queste le sue parole.

"Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio. "Ho commesso degli errori e per questo chiedo ai più giovani di non farne altri",