Pellegatti sottolinea: “Da capire se Cardinale vuole una nuova figura a capo dell’area sportiva che attualmente manca”

Carlo Pellegatti commenta una possibile notizie che riguarda l’eventuale arrivo di una nuova figura a capo dell’area sportiva.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato una voce che riguarda un eventuale arrivo in società di una figura che leghi la proprietà all'area sportiva. Queste le sue parole

"Dobbiamo capire se e quando Gerry Cardinale, come ha già anticipato più di una volta, prenderà il suo più vicino collaboratore, chiamiamolo Capocalcio, chiamiamolo il primo, diciamo, responsabile sia dell'area sportiva sia anche area ambientale Milanello, area psicologica, insomma quello che si interfaccia in prima persona con Amorim, quello che si interfaccia coi giocatori, la figura che è mancata. Non c'era questa figura e l'estate scorsa Gerry Cardinale ha lavorato con i suoi collaboratori di cui si fida".