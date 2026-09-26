MN - Brambati sottolinea: “Modric da affiancare ad uno con gamba, in tanti ancora devono dimostrare”

MN - Brambati sottolinea: “Modric da affiancare ad uno con gamba, in tanti ancora devono dimostrare”MilanNews.it
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Oggi alle 17:48News
di Andrea La Manna
In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ecco le parole di Massimo Brambati noto opinionista sportivo e procuratore sportivo

In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, Massimo Brambati, noto opinionista sportivo e procuratore sportivo è intervenuto così in merito ai temi legati alla stretta attualità del mondo rossonero. Ecco l'intervista integrale:

Il tema Modric: può ancora essere utile a questo Milan?

"Uno come Modric può essere utile se gli metti vicino un giocatore di gamba, cosa per ora non è successa. Ci sono tanti giocatori che devono ancora alzare l'asticella e dimostrare di essere da Milan. Mi vengono in mente De Winter e Jashari..".