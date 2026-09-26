MN - Brambati: “Primo bilancio positivo, ma Amorim non mi convince ancora”

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ecco le parole di Massimo Brambati noto opinionista sportivo e procuratore sportivo

In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, Massimo Brambati, noto opinionista sportivo e procuratore sportivo è intervenuto così in merito ai temi legati alla stretta attualità del mondo rossonero. Ecco l'intervista integrale:

Un primo bilancio su Milan di Amorim?

"Il bilancio per ora è sicuramente positivo, perché 11 punti sono un buon bottino per quello che abbiamo visto. Non sono ancora del tutto convinto da Amorim e dalla sua idea di gioco. Ha cambiato mentalità e sta portando qualcosa di diverso rispetto a ciò che aveva Allegri. Gli va dato tempo. Per me deve vincere contro le piccole per restare agganciato alle big, poi capiremo a che punto sarà per poter lottare per tornare in Champions, perché è quello l'obiettivo...".