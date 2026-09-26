Pellegatti su Moreira: "Che incredibile cambiamento da quello timido visto a Torino"

Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha commentato la crescita e l'evoluzione delle prestazioni di Diego Moreira

Un'altra bella prestazione di Diego Moreira, questa volta da titolare e con la maglia del Belgio, dopo alcune buone partite giocate con il Milan. In generale, dalla prima gara giocata a Torino contro la Juventus, la crescita del calciatore rossonero belga è stata evidente e costante, partita dopo partita. Carlo Pellegatti, dopo la partita con l'Italia, sul canale YouTube ha commentato così la prestazione di Diego Moreira.

MOREIRA, CHE INCREDIBILE CAMBIAMENTO

Il commento di Carlo Pellegatti sull'evoluzione di Diego Moreira: "Moreira, che incredibile cambiamento da quel timido, volenteroso, ma impreciso giocatore che abbiamo visto debuttare un mese e mezzo fa a Torino contro la Juventus. Tentava i dribbling, si vedeva che la maglia del Milan gli pesava tanto. Poi intelligentemente Amorim l'ha messo un attimo da parte e poi l'ha ripresentato a Roma. Ha giocato a destra e allora tutti noi a dire: 'Ma guarda che gioca meglio a sinistra'. Convinzione suffragata dai tre gol poi realizzati contro Lazio e Lecce".