Domani Norvegia-Portogallo: i tifosi portoghesi vorrebbero Ramos titolare al posto di CR7

Domani Norvegia-Portogallo: i tifosi portoghesi vorrebbero Ramos titolare al posto di CR7MilanNews.it
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Oggi alle 14:48News
di Enrico Ferrazzi
Domani sera il Portogallo sarà impegnato in casa della Norvegia e i tifosi portoghesi vorrebbero vedere Gonçalo Ramos dal primo minuto in attacco

In vista della trasferta di domani del Portogallo in casa della Norvegia, valida per la Nations League, il quotiano portoghese A Bola ha aperto un sondaggio sul suo sito per chiedere ai suoi lettori chi vorrebbero in campo dal primo minuto. La sorpresa più grande è senza dubbio che ai tifosi lusitani piacerebbe vedere in attacco Gonçalo Ramos e non Cristiano Ronaldo

Questo l'undici che i supporters portoghesi vorrebbero vedere in campo contro la Norvegia: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Arujo, Mendes, Palhinha, Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Gonçalo Ramos

Questi gli impegni del Portogallo in questa sosta: 

Portogallo-Galles 1-0
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League