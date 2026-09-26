Domani Norvegia-Portogallo: i tifosi portoghesi vorrebbero Ramos titolare al posto di CR7
In vista della trasferta di domani del Portogallo in casa della Norvegia, valida per la Nations League, il quotiano portoghese A Bola ha aperto un sondaggio sul suo sito per chiedere ai suoi lettori chi vorrebbero in campo dal primo minuto. La sorpresa più grande è senza dubbio che ai tifosi lusitani piacerebbe vedere in attacco Gonçalo Ramos e non Cristiano Ronaldo.
Questo l'undici che i supporters portoghesi vorrebbero vedere in campo contro la Norvegia: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Arujo, Mendes, Palhinha, Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Felix, Gonçalo Ramos.
Questi gli impegni del Portogallo in questa sosta:
Portogallo-Galles 1-0
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20.45, Oslo - UEFA Nations League
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20.45, Copenhagen - UEFA Nations League
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre 20.45, Oporto - UEFA Nations League
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