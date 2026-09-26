Verso Sassuolo-Milan, tutte le info per l'acquisto dei biglietti nel settore ospiti
La stagione del Milan riprenderà tra 15 giorni, quando i rossoneri scenderanno in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. La formazione di Ruben Amorim sarà ospite del Sassuolo a Reggio Emilia: la gara si giocherà nella giornata di domenica 11 ottobre alle ore 18. Di seguito si riportano alcune informazioni utili per la vendita dei biglietti relativa al settore ospiti, dedicato alla presenza dei tifosi del Milan.
Le info sul sito del Sasssuolo: "Non è possibile acquistare i biglietti di Tribuna Nord presso lo Store del Sassuolo Calcio.
La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Tribuna Nord) terminerà alle ore 19:00 di sabato 10 ottobre. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi di Tribuna Nord.
Si informa che l’area di parcheggio esclusivamente riservata ai tifosi ospiti è collocata in Viale Felice Romano. I tifosi ospiti sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro".
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