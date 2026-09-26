Maignan tra i migliori in campo contro la Turchia: la pagella secondo L'Equipe

Mike Maignan è stato tra i migliori giocatori della Francia nella gara vinta ieri a Kocaeli contro la Turchia: la pagella secondo L'Equipe

C'era grandissima attesa per l'esordio di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia come nuovo CT. Da un lato c'era la curiosità di vedere un cambio di guida tecnica dopo 14 anni, dall'altro c'era l'entusiasmo di rivedere l'ex 10 della Nazionale e tecnico del Real Madrid alle prese con un nuovo incarico. A Kocaeli, in Turchia, i transalpini hanno giocato una partita sufficiente e vinto 0-1 con la rete di Mbappè, poi uscito per infortunio. Tra i migliori in campo, secondo L'Equipe, anche Mike Maignan.

FRANCIA, MAIGNAN TRA I MIGLIORI CONTRO LA TURCHIA: LA PAGELLA

Il portiere rossonero Mike Maignan, titolare incontrastato della Francia, è stato indicato da L'Equipe come uno dei migliori in campo, meritandosi un 7 in pagella che sui quotidiani francesi vale anche un po' di più rispetto a quello assegnato dagli italiani, essendo la sufficiena posta a 5. Questo il giudizio su Maignan: "Entrato in partita con una doppia parata su una situazione di fuorigioco (4°), si è mostrato molto rassicurante. Si distende su un colpo di testa da vicino sugli sviluppi di un angolo (50°) e difende bene il suo primo palo su Güler (75°). Il milanista si è invece preso un bello spavento su un pallone aereo (76°)"