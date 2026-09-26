Pellegatti: "Moreira eccellente partita di grande personalità, serenità e sicurezza"

Il commento di Carlo Pellegatti sulla prestazione di Diego Moreira, calciatore del Milan, nella sfida tra Italia e Belgio

Ottima prova di Diego Moreira, ieri sera all'Olimpico con il suo Belgio contro l'Italia. Il rossonero è stato schierato dal primo minuto sulla fascia destra dal CT van Bommel nell'esordio della nuova edizione di UEFA Nations League. Anche Carlo Pellegatti, giornalista tifoso rossonero, questa mattina sul proprio canale YouTube ha commentato la prestazione del calciatore milanista.

Il commento di Carlo Pellegatti sulla prestazione di Diego Moreira con il Belgio: "Ieri sera abbiamo rivisto Moreira a destra, piede invertito, e ha giocato un'eccellente partita di grande personalità, serenità e sicurezza. Sempre presente, si allargava. Anche se, seguendo quello che mi dice sempre Luca Diddi, quando devono invertire il piede c'è quell'attimo per sterzare che fa perdere il tempo all'attaccante. Comunque bella partita di Diego Moreira, titolare della nazionale belga ieri. A sinistra mi sembra più arrembante, però ieri ha giocato una partita intelligente e proficua anche in difesa quelle poche volte nel primo tempo quando l'Italia cercava di rimettere la partita sull'1-1"