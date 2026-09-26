Ottima prova di Rabiot, la pagella de L'Equipe: "Grande sicurezza e solidità"

La pagella a cura de L'Equipe per Adrien Rabiot al termine della partita tra Turchia e Francia

È andata bene la prima di Zinedine Zidane come CT della Francia. Cambio della guardia sulla panchina dei transalpini dopo 14 anni con l'addio dello storico tecnico Deschamps e l'arrivo del suo ex compagno di Nazionale che accetta un incarico per la prima volta dai tempi del Real Madrid. I francesi hanno battuto 0-1 la Turchia in trasferta grazie alla rete del solito Mbappé. La nota stonata arriva proprio dal capitano e fuoriclasse del Real: segnando si è infortunato ed è già tornato a Madrid, da valutare le sue condizioni. Bene in mezzo al campo Adrien Rabiot, in campo tutta la gara.

FRANCIA, LA PAGELLA DI RABIOT CONTRO LA TURCHIA

La prova di Adrien Rabiot è stata giudicata più che sufficiente da L'Equipe. Il quotidiano sportivo francese ha premiato il centrocampista del Milan con un 6 in pagella, un voto che nella scala di giudizio transalpina è considerato più alto del 6 italiano dal momento che la sufficienza è fissata sul 5. Questa la valutazione scritta su Rabiot: "Ha trasmesso grande sicurezza e solidità, oltre a calma e gamba per distendere quelle grandi falcate che sono il suo marchio di fabbrica. Ha riportato con regolarità i Bleus sulla retta via e alcuni dei suoi recuperi sono stati particolarmente preziosi (54°, 65°)"