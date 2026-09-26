Cisse vuole essere importante anche in nazionale: "Spero di trasmettere al gruppo quello che ho imparato al Milan"

Alphadjo Cisse, dopo essere stato già decisivo con la maglia del Milan, vuole essere importante anche con l'Italia Under 21

Alphadjo Cisse è stato certamente una delle sorprese più belle dell'inizio di stagione del Milan: il giovane trequartista ha infatti già segnato due gol (contro Torino e Juventus) e ha ricevuto molto elogi anche da Ruben Amorim che lo stima moltissimo. In questa sosta, l'ex Catanzaro è impegnato con l'Italia Under 21 di Silvio Baldini e spera di poter dare il suo contributo anche in azzurro: "Stare al Milan in questi pochi mesi mi ha già aiutato molto e spero di trasmettere al gruppo quello che ho imparato - ha dicharato Cisse a Vivo Azzurro TV -. Il mio momento? Sono contento, però diciamo che cerco di lasciare un po' da parte le emozioni perchè voglio e cerco di dare il massimo. Voglio dimostrare tutte le mie qualità".

In attesa della gara del 1° ottobre in casa dell'Armenia valida per le qualificazioni all'Europeo, l'Italia Under 21 ha giocato giovedì una partitella d'allenamento contro la Primavera dell'Empoli. Il match è terminato 15-0 per gli azzurrini e uno dei grandi protagonisti è stato proprio Cisse, il quale ha segnato una tripletta nel secondo tempo. In gol anche gli altri due giocatori del Milan convocati dal ct Silvio Baldini, vale a dire Francesco Camarda e Davide Bartesaghi.