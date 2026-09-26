Cisse vuole essere importante anche in nazionale: "Spero di trasmettere al gruppo quello che ho imparato al Milan"
Alphadjo Cisse è stato certamente una delle sorprese più belle dell'inizio di stagione del Milan: il giovane trequartista ha infatti già segnato due gol (contro Torino e Juventus) e ha ricevuto molto elogi anche da Ruben Amorim che lo stima moltissimo. In questa sosta, l'ex Catanzaro è impegnato con l'Italia Under 21 di Silvio Baldini e spera di poter dare il suo contributo anche in azzurro: "Stare al Milan in questi pochi mesi mi ha già aiutato molto e spero di trasmettere al gruppo quello che ho imparato - ha dicharato Cisse a Vivo Azzurro TV -. Il mio momento? Sono contento, però diciamo che cerco di lasciare un po' da parte le emozioni perchè voglio e cerco di dare il massimo. Voglio dimostrare tutte le mie qualità".
In attesa della gara del 1° ottobre in casa dell'Armenia valida per le qualificazioni all'Europeo, l'Italia Under 21 ha giocato giovedì una partitella d'allenamento contro la Primavera dell'Empoli. Il match è terminato 15-0 per gli azzurrini e uno dei grandi protagonisti è stato proprio Cisse, il quale ha segnato una tripletta nel secondo tempo. In gol anche gli altri due giocatori del Milan convocati dal ct Silvio Baldini, vale a dire Francesco Camarda e Davide Bartesaghi.
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