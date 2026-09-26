Pellegatti sull'Head of Football: "Oggi Markus Krosche è più lontano"

Carlo Pellegatti ha fornito, sul suo canale YouTube, gli aggiornamenti relativi a Markus Krosche e il Milan

Negli ultimi giorni Markus Krosche è un nome che è tornato a gravitare attorno all'orbita Milan. Sappiamo quanto il dirigente tedesco, plenipotenziario dell'Eintracht Francoforte da cui potrebbe separarsi, sia stato vicino al club rossonero nel corso dell'estate. In questa fase il suo nome è tornato a circolare e potrebbe essere un "rinforzo" nell'organigramma rossonero a stagione in corso, con Cardinale sempre intenzionato a dargli il ruolo di Head of Football. Carlo Pellegatti ha parlato della situazione attuale, secondo la sua visione, nel suo canale YouTube.

MILAN, KROSCHE È PIÙ LONTANO

Carlo Pellegatti sulla ricerca del nuovo direttore sportivo: "L'indiscrezione di oggi è che Markus Krosche è più lontano e non dovrebbe essere lui (uso il condizionale, poi posso essere smentito da cambi di idea). Non so se per una decisione del Milan o del dirigente tedesco. Vi tengo al corrente perché è una delle piste percorribili e penso di avere delle buone fonti. Non ho idea se Gerry Cardinale andrà su uno straniero o su un italiano — di italiani non vedo figure papabili in questo momento. L'importante per me non è arrivare primo, secondo o terzo nel dare la notizia, ma dire cose plausibili"