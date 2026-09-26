Nazionali, le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Svizzera: Jashari e Athekame titolari

Nazionali, le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Svizzera: Jashari e Athekame titolariMilanNews.it
Oggi alle 20:12News
di Andrea La Manna
Di seguito le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Svizzera: Ardon jashari titolare

Questa sera, tra le dieci partite in programma della UEFA Nations League, scenderà in campo anche la svizzera del rossonero Ardon Jashari. La sfida è contro la Macedonia del Nord, fischio d'inizio alle 20:45, valida per la prima giornata della competizione. Vediamo le formazioni ufficiali delle due squadre.

MACEDONIA DEL NORD - SVIZZERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI 

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Herera, Zajkov, Musliu; Ilievski, Gastarov, Bardhi, Kostadinov; Elmas; Miovski, Rastoder. Allenatore: Sedloski.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Rieder; Ndoye, Jashari, Manzambi; Amdouni. Allenatore: Yakin.