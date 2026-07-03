Braglia sulla valutazione di Leao: "Per quello che è il suo valore, di 60 mln, è troppo"

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Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per quello che è il suo valore, di 60 mln, è troppo. Non ha completato..."