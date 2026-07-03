Braglia sulla valutazione di Leao: "Per quello che è il suo valore, di 60 mln, è troppo"
Il lavoro del Milan sul mercato procede secondo una linea ben precisa, con la dirigenza concentrata sia sugli acquisti sia sulla costruzione della rosa per la stagione ormai alle porte.
L'operazione Gonçalo Ramos rappresenta soltanto una delle prime mosse di un progetto più ampio, finalizzato a creare una squadra competitiva, equilibrata e completa. Parallelamente vengono analizzate le possibili uscite, i rinnovi dei protagonisti della rosa e la crescita dei giovani di maggiore prospettiva. Tutti elementi fondamentali nelle valutazioni future.
L'obiettivo della società resta quello di mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo affidabile e ricco di soluzioni. Intanto Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per quello che è il suo valore, di 60 mln, è troppo. Non ha completato il processo di maturazione che tutti pensavamo potesse avere".
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