M. Orlando su Leao: "Se gioca lui esterno con Pulisic e Goncalo Ramos, il Milan è forte davanti"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Col Portogallo gioca bene. Ma a Milano con che testa torna?"

Il Milan continua il proprio percorso sul mercato con un programma preciso, volto a rafforzare la squadra e a pianificare nel dettaglio la prossima stagione.

L'acquisto di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto uno dei primi tasselli inseriti dalla dirigenza, impegnata a costruire una rosa competitiva, completa e ricca di alternative. Parallelamente vengono monitorate le possibili operazioni in uscita, i rinnovi dei giocatori chiave e la crescita dei giovani più promettenti. Tutti elementi che influenzeranno le prossime valutazioni.

L'obiettivo è consegnare al tecnico un gruppo affidabile e pronto per affrontare tutti gli impegni ufficiali. Intanto Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Col Portogallo gioca bene. Ma a Milano con che testa torna? Se gioca lui esterno con Pulisic e Goncalo Ramos, il Milan è forte davanti. Ma ha un ingaggio oneroso e la testa non la cambia Leao...".