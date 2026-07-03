Un anno fa lo voleva il Milan, ora il Sunderland blinda Xhaka e rifiuta l'offerta del Chelsea

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Granti Xhaka, centrocampista del Sunderland cercato dal Milan un anno fa, non si muove: rifiutate tutte le avances del Chelsea

Appena un anno fa Granit Xhaka era in cima alla lista dei desideri del Milan di Allegri e Tare, che avevano individuato nello svizzero un profilo di sicuro affidamento da affiancare a Luka Modric nel centrocampo rossonero. Le richieste del Leverkusen però erano state giudicate troppo alte dalla dirigenza e così non se n'è fatto nulla. Xhaka si poi è accasato al Sunderland per circa 20 milioni di euro.

Xabi Alonso, nuovo allenatore del Chelsea, ha chiesto alla dirigenza Blues il centrocampista che ha allenato con piacere ai tempi del Bayer e che l’ha aiutato a vincere la Bundesliga da imbattuto, ma il Sunderland è irremovibile: nonostante il centrocampista vada per i 34 anni non c’è nessuno spiraglio per una cessione. Xabi Alonso dovrà guardare altrove per trovare nuovi profili con cui rinforzare la mediana del Chelsea.