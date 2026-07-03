Ufficiale Allegri al Napoli, Braglia: "Non credo nel suo rilancio"

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Chi ha voltato pagina è Massimiliano Allegri, ufficializzato dal Napoli. Simone Braglia, su TMW Radio, ne ha parlato così

Continua senza sosta il lavoro del Milan sul mercato, con la società impegnata a rafforzare la squadra e a programmare la stagione nei minimi dettagli.

L'acquisto di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto una delle prime operazioni di una strategia più ampia, che punta alla costruzione di una rosa completa e competitiva. In parallelo vengono monitorate le possibili uscite, i rinnovi dei giocatori considerati indispensabili e la crescita dei giovani talenti del club. Tutti fattori che saranno presi in considerazione nelle prossime valutazioni.

L'intenzione della dirigenza è offrire all'allenatore un organico affidabile e pronto per affrontare tutti gli impegni della stagione. Nel frattempo chi ha voltato pagina è Massimiliano Allegri, ufficializzato dal Napoli. Simone Braglia, su TMW Radio, ne ha parlato così: "E' l'unico allenatore della old generation che non ha avuto l'elasticità mentale di dare un assetto tattico alla squadra. Dubito sul campionato del Napoli. Pur avendo una rosa forte, non vedo un buon campionato. Non credo nel rilancio di Allegri. La squadra è forte, ma conta anche il manico".