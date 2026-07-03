De Paola su Leao: "Se è cambiato come sembra lo si può tenere, ma deve essere continuo"

De Paola su Leao: "Se è cambiato come sembra lo si può tenere, ma deve essere continuo"MilanNews.it
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Oggi alle 20:00News
di Federico Calabrese
Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Lo vedo molto serio, concentrato, non indugia mai sull'estetica col Portogallo"

Il Milan prosegue il proprio lavoro sul mercato con grande attenzione, sviluppando un piano che comprende sia i nuovi acquisti sia la pianificazione complessiva della stagione.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto una delle prime operazioni portate a termine dalla dirigenza, impegnata nella costruzione di una squadra competitiva e ricca di soluzioni. Parallelamente vengono seguite con attenzione le possibili cessioni, i rinnovi dei giocatori più importanti e il percorso di crescita dei giovani più promettenti. Tutti elementi destinati a incidere sulle prossime valutazioni.

La società vuole mettere nelle mani dell'allenatore un gruppo affidabile e pronto per ogni sfida. Intanto Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Lo vedo molto serio, concentrato, non indugia mai sull'estetica col Portogallo. Se è cambiato come sembra lo si può tenere, ma deve essere continuo così. Il mio giudizio rimane negativo, ma lo sto vedendo sul pezzo ora.