M.Orlando: "Sta giocando bene. Leao nel suo ruolo è fantastico"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per come sta giocando ora fai fatica a pensare di darlo via. Sta giocando bene"