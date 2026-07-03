M.Orlando: "Sta giocando bene. Leao nel suo ruolo è fantastico"

M.Orlando: "Sta giocando bene. Leao nel suo ruolo è fantastico"MilanNews.it
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Oggi alle 20:36News
di Federico Calabrese
Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per come sta giocando ora fai fatica a pensare di darlo via. Sta giocando bene"

La dirigenza del Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, lavorando sia sui rinforzi sia sulla definizione dell'organico per la prossima stagione.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta solo una delle prime operazioni concluse, mentre prosegue il lavoro per costruire una squadra competitiva e ben bilanciata. Contemporaneamente vengono valutate le possibili cessioni, i rinnovi dei giocatori più importanti e la crescita dei giovani del vivaio. Tutti aspetti destinati ad avere un peso nelle prossime scelte.

La volontà del club è mettere a disposizione dell'allenatore una rosa affidabile e pronta per affrontare ogni sfida. Intanto Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Per come sta giocando ora fai fatica a pensare di darlo via. Sta giocando bene. Leao nel suo ruolo è fantastico, se sta in una squadra organizzata come il Portogallo rende". 