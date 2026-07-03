Milan, Gonçalo Ramos ha numeri incredibili col Portogallo! Il dato

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Numeri e statistiche con la maglia del Portogallo del nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos, decisivo nell'ultima sfida ai mondiali contro la Croazia

Un bellissimo colpo di testa contro la Croazia, su assist di Leao da parte del nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos ha trascinato il Portogallo agli ottavi di finale. Una rete importantissima e fondamentale per i lusitani, prossimi ad affrontare la Spagna nel succesivo turno di questo mondiale.

RAMOS DECISIVO

Con il gol contro la Croazia, Gonçalo Ramos è salito a 4 reti tra i Mondiali 2022 e 2026. Gli altri li aveva segnati nell'ottavo di finale in Qatar contro la Svizzera: nel 6-1 finale Ramos aveva segnato 3 gol e fornito 1 assist. Inoltte, In tutto il nuovo attaccante del Milan ha giocato 187 minuti ai Mondiali in 6 presenze (solo due da titolare): ha una partecipazione al gol ogni 37,4 minuti.