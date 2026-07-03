Allegri al Napoli. Garbo: "Scelta comprensibile. De Laurentiis è andato sull'usato sicuro"

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Daniele Garbo ha parlato di Milan e di Massimiliano Allegri, diventato oggi allenatore del Napoli

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha parlato di Allegri, diventato oggi ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, ma anche di Milan, soffermandosi in modo particolare su un'analisi di Rafael Leao.

Il Napoli ufficializza Allegri come allenatore. Che scelta è?

"Sono tante le motivazioni che hanno portato De Laurentiis a prendere questa scelta, in primis l'esperienza. La scelta isnomma può risultare comprensibile, anche se non so quanto sia gradita alla piazza, che ha un palato abbastanza buono. Quella di De Laurentiis è comunque una decisione legittima, dato che gli allenatori degli ultimi anni, escluso Garcia, sono stati tutti di alto livello. È andato sull'usato sicuro".

Ieri il Portogallo ha vinto con gol di Gonçalo Ramos e con assist di Leao. Il Milan può ripartire dai suoi portoghesi?

"Io Leao lo avrei venduto già due anni fa, anche se ora mi chiedo che è che possa investire sessanta o settanta milioni per acquistarlo. Francamente fossi nel Milan cercherei di venderlo, o quantomeno di trattare per ogni offerta congrua che possa arrivare. Non possiamo farci abbagliare da un ottimo assist sfornato ieri, perché per una buona prestazione ce ne sono dieci non convincente".