M.Orlando sulle critiche di Ibra a Cristiano Ronaldo: "Mi metto a ridere"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così delle critiche di Zlatan Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo: "Mi metto a ridere..."

Il Milan porta avanti con continuità il proprio lavoro sul mercato, mantenendo una strategia che guarda sia agli acquisti sia alla costruzione dell'organico.

L'arrivo di Gonçalo Ramos costituisce soltanto una delle prime mosse della società, impegnata nel creare una squadra competitiva, completa e ben organizzata. Parallelamente vengono valutate le possibili cessioni, i rinnovi dei calciatori più importanti e il percorso di crescita dei giovani talenti. Tutti fattori che saranno decisivi nelle prossime settimane. La dirigenza punta a mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo affidabile e capace di affrontare ogni competizione.

Intanto Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così delle critiche di Zlatan Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo: "Mi metto a ridere. Tutti pensiamo che Ronaldo levi qualcosa alla fase offensiva è sicuro, ma come fai a toglierlo? Lui si è lamentato quando è uscito e lì ha sbagliato".