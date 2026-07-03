M.Orlando su Allegri: "Abbiamo dato colpa alla dirigenza del Milan ma le ultime partite le ha sbagliate lui"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato dell'ultima stagione di Max Allegri in rossonero: "Alla Juve aveva campioni quando ha vinto"

Continua la programmazione del Milan sul mercato, con il club impegnato a definire ogni dettaglio della rosa che affronterà la prossima stagione.

L'innesto di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto uno dei primi interventi della dirigenza, al lavoro per costruire una squadra competitiva, equilibrata e completa. Nel frattempo vengono prese in esame anche le possibili uscite, i rinnovi dei giocatori fondamentali e il percorso di crescita dei giovani del club. Tutti aspetti che avranno un ruolo importante nelle prossime decisioni.

L'obiettivo è fornire all'allenatore una rosa affidabile e pronta per affrontare tutti gli impegni stagionali. Intanto Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato dell'ultima stagione di Max Allegri in rossonero: "Alla Juve aveva campioni quando ha vinto. Lì lo abbiamo apprezzato perché ha vinto, qui arriva dopo 7 anni fallimentari. L'ultimo è stato drammatico, abbiamo dato colpa alla dirigenza del Milan ma le ultime partite le ha sbagliate lui. Poi magari va a Napoli e torna a vincere. Va lì per lottare per lo Scudetto. Lui dirà per entrare tra le prime quattro...".