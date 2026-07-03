Braglia su Leao: "Per me basta, questa discontinuità non premia"

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Simone Braglia, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Se trova la squadra che gli da certe cifre..."

Il Milan continua a lavorare con attenzione sul mercato, sviluppando una strategia che punta sia al rafforzamento della rosa sia alla pianificazione del prossimo campionato.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto uno dei primi passi compiuti dalla società, impegnata a costruire un gruppo competitivo e ricco di alternative. Allo stesso tempo vengono valutate le possibili cessioni, i rinnovi dei calciatori ritenuti fondamentali e il percorso di crescita dei giovani più promettenti. Tutti aspetti destinati a incidere sulle prossime decisioni.

La priorità del club è consegnare all'allenatore una squadra completa e pronta ad affrontare ogni competizione. Nel frattempo prosegue il monitoraggio del mercato. Nel frattempo Simone Braglia, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Se trova la squadra che gli da certe cifre, io lo darei via. Per me basta, questa discontinuità non premia".