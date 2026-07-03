Garbo su Leao: "Lo avrei venduto già due anni fa, anche se ora..."

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Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Io Leao lo avrei venduto già due anni fa, anche se ora mi chiedo chi..."

Il Milan continua a portare avanti il proprio progetto sul mercato con una strategia ben definita, concentrandosi sia sui nuovi acquisti sia sulla programmazione della stagione che verrà.

L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta soltanto una delle prime operazioni concluse dalla dirigenza, impegnata a costruire una rosa competitiva, completa e in grado di offrire molteplici soluzioni all'allenatore. Parallelamente vengono valutate le possibili cessioni, i rinnovi dei giocatori ritenuti fondamentali e il percorso di crescita dei giovani più promettenti. Tutti aspetti destinati a influenzare le decisioni delle prossime settimane.

L'obiettivo della società è mettere a disposizione del tecnico una squadra affidabile e pronta ad affrontare ogni competizione. Nel frattempo il club continua a monitorare il mercato e a mantenere vivi i contatti con diverse società.

Nel frattempo Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Io Leao lo avrei venduto già due anni fa, anche se ora mi chiedo chi è che possa investire sessanta o settanta milioni per acquistarlo".