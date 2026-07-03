Bagnulo su Ramos: "Si conferma ancora una volta di essere uomo di gol importanti"

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Il collega di Sky Sport Gianluigi Bagnulo ha parlato di Gonçalo Ramos dopo il gol vittoria di ieri notte contro la Croazia

Nel corso di un edizione di Sky Sport 24, in collegamento dall'America Gianluigi Bagnulo ha parlato del nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos, autore nella notte italiana del gol vittoria che ha permesso al Portogallo di battere la Croazia e staccare un pass per gli ottavi di questi Mondiali:

"Gonçalo Ramos si conferma, ancora una volta, di essere uomo di gol importanti, uomo che non ha bisogno di tanto tempo per lasciare il suo segno su una partita. È specialista nei gol nel recupero nello specifico, ma è specialista dei gol entrando dalla panchina. È questa specificità che ha allenato, soprattutto con Luis Enrique, che quando ha bisogno di qualcosa,o aveva in questo caso, visto che ormai non è più un giocatore del PSG, bisogno di Gonçalo Ramos sapeva di poter contare su di lui. Gol decisivo in Supercoppa di Francia contro l'OM di De Zerbi, gol decisivo in Supercoppa Europea, gol decisivo a Barcellona in Champions League. Entra e segna Gonçalo Ramos, che non a caso ai Mondiali, se parliamo soltanto di Mondiali, col Portogallo, ha una media di un gol ogni 47 minuti giocati. Miglior media della storia del calcio portoghese in una Coppa del Mondo. E lui stesso nell'intervista post partita ha detto: "C'è bisogno di un gol? Chiamate Gonçalo Ramos" con un pizzico di arroganza giusta, perché ha dimostrato più volte di poter fare la differenza entrando dalla panchina. Ovviamente al Milan avrà il ruolo di attaccante titolare, e quindi dovrà dimostrare di poter fare la differenza anche in questo caso, ma intanto è una specificità che fa comodo, perché se parte dalla panchina sai che puoi contare su di lui".