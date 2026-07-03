Bernardo Silva ha rivelato cosa gli ha detto Gonçalo Ramos prima di entrare

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Bernardo Silva ha dichiarato quello che gli ha detto Gonçalo Ramos prima di entrare e decidere la gara contro la Croazia

Nella notte italiana si è vissuta una delle partite più belle di tutto il Mondiale. La Croazia è stata sconfitta dal Portogallo in rimonta e con un gol allo scadere. A segnare, un gol davvero molto bello al minuto 94, è stato Gonçalo Ramos, il nuovo centravanti del Milan. Stacco imperioso da bomber vero, in mezzo ai due difensori avversari, su assist panoramico dalla sinistra di Rafael Leao che, chissà, potrebbe essere suo compagno al Milan se si sistemano le cose tra lui e la proprietà.

BERNARDO SILVA RIVELA COSA GLI HA DETTO RAMOS PRIMA DI ENTRARE

Il quotidiano portoghese O Jogo ha riportato le dichiarazioni di Bernardo Silva che ha rivelato cosa gli ha detto Gonçalo Ramos prima di entrare in campo, al minuto 63: "Ero seduto accanto a lui in panchina, e Gonçalo ha sempre una grandissima fiducia in quello che può fare se entra. Mi ha detto di non preoccuparmi, perché se fosse entrato avrebbe fatto gol. E lo ha fatto".