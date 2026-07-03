Cagni duro: "Lukaku e Leao per me dovrebbero restare a casa. Non si insegna più il rispetto"

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L'ex allenatore Gigi Cagni ha parlato di Napoli e non solo analizzando la nomina di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico dei partenopei

Intervistato dai colleghi di Radio Marte, Gigi Cagni ha parlato di Napoli soffermandosi in modo particolare sulla nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Romelu Lukaku e non solo: "Fossi nel Napoli cederei Lukaku. Con me mai più in squadra, se fossi io il tecnico avrebbe chiuso. Il discorso comportamentale lo ritengo fondamentale e, in questo, lui è venuto meno: non ha messo davanti a tutto la maglia del Napoli. Ci stanno i momenti difficili, ma avrebbe dovuto avvisare o chiedere il permesso di andarsi a curare altrove. Non puoi decidere da solo che fare. Da ragazzino mi hanno insegnato due cose: rispetto della società, sì, ma soprattutto dei tifosi. Queste cose non le insegnano più e si vede".

Cagni ha detto la sua anche sul caso Leao al Milan: "Vale lo stesso per Rafael Leão, che pensa di agire come vuole nel Milan. Uno come Leão lo lascio a casa se si comporta così. Idem Lukaku".