Garbo su Leao: "Ecco cosa farei se fossi nel Milan"

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Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Francamente fossi nel Milan cercherei di venderlo". Le sue parole

Prosegue il lavoro del Milan sul mercato, con la dirigenza impegnata a sviluppare una strategia che riguarda sia i rinforzi sia la costruzione dell'organico per la prossima stagione.

L'innesto di Gonçalo Ramos rappresenta solo una delle prime mosse di un progetto più ampio, volto a creare una rosa equilibrata, competitiva e completa in ogni reparto. Allo stesso tempo vengono analizzate le possibili operazioni in uscita, i rinnovi dei calciatori più importanti e la crescita dei giovani talenti. Tutti elementi che avranno un ruolo determinante nelle valutazioni future.

L'intenzione del club è consegnare all'allenatore una squadra affidabile e pronta a sostenere tutti gli impegni stagionali. Intanto il mercato continua a essere seguito con grande attenzione. Nel frattempo Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Francamente fossi nel Milan cercherei di venderlo, o quantomeno di trattare per ogni offerta congrua che possa arrivare".