PSG, Longoni: "Avrò l'opportunità di allenarmi con uno staff fantastico e con giocatori davvero eccezionali"

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I rossoneri hanno salutato Alessandro Longoni, che ai canali ufficiali del suo nuovo club ha parlato di cosa gli metterà davanti questa nuova avventura

Dopo il suo arrivo a Milano nel primo pomeriggio di ieri e le visite a Casa Milan e allo stadio di San Siro, Ruben Amorim ha iniziato concretamente la sua esperienza alla guida del Milan. Il nuovo tecnico ha visitato anche Milanello in vista della ripresa degli allenamenti fissata per lunedì prossimo. Domani arriverà la presentazione ufficiale davanti ai media.

Ad accoglierlo oggi c'era Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, che ha voluto essere presente per il benvenuto. La sua presenza testimonia la volontà di seguire il Milan con maggiore attenzione rispetto agli ultimi anni, caratterizzati da una maggiore autonomia concessa ai dirigenti. Cardinale ha presentato Amorim dicendo: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Intanto i rossoneri hanno salutato Alessandro Longoni, che ai canali ufficiali del suo nuovo club ha parlato di cosa gli metterà davanti questa nuova avventura con la maglia del Paris Saint Germain: "Avrò l'opportunità di allenarmi con uno staff fantastico e con giocatori davvero eccezionali in un centro di allenamento all'avanguardia, qualcosa che ho sempre sognato. Sono convinto che qui avrò la possibilità di crescere e ampliare la mia esperienza come giovane uomo"